Агент Киева задержан в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

Следственная служба возбудила уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность пособника спецслужб Украины в Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем украинской стороны и по его указанию осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК) на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Полученные таким путем сведения он передавал представителю Украины, который затем сообщил злоумышленнику месторасположение тайника, в котором лежало самодельное взрывное устройство для установки его под автомобилем одного из работников регионального оборонного завода. У фигуранта обнаружили и изъяли замаскированное под GPS-трекер взрывное устройство, после чего он был на месте задержан сотрудниками полиции.

Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело о содействии террористической деятельности, мужчину заключили под стражу.

Ранее в Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт.

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