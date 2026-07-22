Агент Киева задержан в метро Петербурга с бомбой, замаскированной под GPS-трекер

Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность пособника спецслужб Украины в Петербурге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram вступил в переписку с представителем украинской стороны и по его указанию осуществлял разведывательную деятельность в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса (далее — ОПК) на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.

Полученные таким путем сведения он передавал представителю Украины, который затем сообщил злоумышленнику месторасположение тайника, в котором лежало самодельное взрывное устройство для установки его под автомобилем одного из работников регионального оборонного завода. У фигуранта обнаружили и изъяли замаскированное под GPS-трекер взрывное устройство, после чего он был на месте задержан сотрудниками полиции.

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