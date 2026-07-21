В Тюмени ФСБ ликвидировала агента Киева, готовившего теракт

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Мужчина готовил подрыв на крупном объекте Урала.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; СК России; 5-tv.ru

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В Тюмени силовики ликвидировали 60-летнего мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко и Центр общественных связей ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; СК России; 5-tv.ruУроженец Украинской ССР сам вышел на связь с представителем ГУР Минобороны Украины через Telegram. Получив инструкции, он выбрал целью одно из ключевых предприятий Уральского федерального округа.

Преступник лично изучил график движения составов и систему охраны железнодорожных путей, примыкающих к объекту, чтобы найти уязвимые места. Вслед за этим мужчина закупил компоненты и изготовил самодельное взрывное устройство, которое спрятал в тайнике на первом этаже заброшенного здания в Тюмени.

Задержание произошло в ночь на 19 июля 2026 года. Увидев оперативников, он открыл по ним стрельбу из автоматического оружия и был нейтрализован ответным огнем. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения пострадавших нет.

При обысках следователи изъяли автомат Калашникова, боеприпасы, компоненты для еще одного взрывного устройства и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконном обороте оружия и взрывных устройств, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Назначен комплекс экспертиз.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ставрополье сотрудниками ФСБ предотвращен теракт против участника СВО.

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