«Невероятное совпадение»: Анна Пересильд объяснила выбор мастерской Дарьи Мороз

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 89 0

Ранее 42-летняя актриса лично вступилась за студентку, обвиненную в поступлении по блату.

Пересильд поступила в Московскую школу кино к Дарье Мороз

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Анна Пересильд объяснила выбор мастерской Дарьи Мороз

Молодая актриса Анна Пересильд объяснила свое решение пойти учиться в Московскую школу кино именно к Дарье Мороз стечением обстоятельств. Об этом юная актриса рассказала Super.

«Я поняла, что это мой человек. Есть такое понятие — найти своего мастера. Я приходила к разным мастерам: это просто мэтч либо не мэтч. Это не значит, что кто‑то плохой, а кто‑то хороший. Просто случается какое‑то невероятное совпадение. И с Дашей оно у нас произошло. Вот и все», — поделилась Анна.

Анна, 17-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, поступила на программу «Актерское искусство», куратором которой является Мороз. Практически сразу в сети вспыхнули обвинения в том, что девушка попала на курс исключительно благодаря звездным родителям.

Дарья Мороз оперативно пресекла эти разговоры, заявив, что абитуриентка прошла отбор на общих основаниях, а пропуск одного из конкурсных испытаний был заранее согласован с руководством учебного заведения.

В итоге Анну зачислили на платное отделение. Мороз подчеркнула, что считает юную актрису очень талантливой, и вспомнила, что сама когда-то столкнулась с похожей ситуацией во время поступления в Школу-студию МХАТ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как режиссер Алексей Учитель анонсировал фильм со своей дочерью Анной Пересильд и певцом Ваней Дмитриенко.

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