«Верите всей ерунде»: Аделия Петросян откровенно про прощание с Тутберидзе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 108 0

Фигуристка назвала ложью слухи о ее некрасивом уходе.

Как Аделия Петросян попрощалась с Тутберидзе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Аделия Петросян лично попрощалась со всеми тренерами штаба Этери Тутберидзе

Фигуристка Аделия Петросян лично попрощалась со всеми тренерами штаба заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, а не поставила их перед фактом по телефону. Об этом 19-летняя фигуристка заявила в беседе с подписчиками.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — подчеркнула спортсменка.

Петросян рассказаала, что решение покинуть команду далось ей крайне тяжело, но о причинах перехода пока умалчивает. Ранее появлялись предположения, что у нее могли возникнуть трения с вернувшейся в спорт Александрой Трусовой. Татьяна Тарасова выразила уверенность, что корень проблемы — в острой конкуренции за внимание наставницы.

Сама Аделия, занявшая на Олимпиаде в Милане лишь шестое место, не скрывает, что Игры стали для нее непростым испытанием. Однако армия болельщиков продолжает горячо поддерживать ее, называя «лучшей фигуристкой прошлого олимпийского цикла» и желая новых побед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Тарасова назвала уход от Тутберидзе «плохим» знаком для карьеры Аделии Петросян.

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