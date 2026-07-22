aif.ru: врачи раскрыли детали спасения телохранителя журналистки Кэндис Оуэнс

Врачи московской ГКБ № 29 имени Баумана спасли от неминуемой смерти телохранителя известной американской журналистки Кэндис Оуэнс, который перенес тяжелейший инсульт во время визита в Россию в июле.

Острый ишемический инсульт произошел у мужчины внезапно, и он был экстренно госпитализирован в критическом состоянии. Как пояснила заведующая профильным отделением реанимации Анастасия Федорова в беседе с aif.ru, тромб перекрыл кровоснабжение в отделе мозга, ответственном за дыхание и работу сердца.

«Если бы вовремя не провели вмешательство, все могло закончиться очень плохо, вплоть до летального исхода», — рассказала врач.

Хирурги провели виртуозную операцию, оперативно восстановив кровоток и сохранив жизнь пациенту. Кэндис Оуэнс назвала работу российских медиков настоящим триумфом, отметив, что после вмешательства у ее сотрудника не только исчезла угроза жизни, но и значительно улучшилось общее состояние.

По ее словам, у ветерана, страдавшего годами от последствий боевых контузий, восстановились слух и зрение. Журналистка подчеркнула резкий контраст: в США мужчине, отдавшему службе 12 лет, постоянно отказывали в полноценном обследовании, заявляя, что его жалобы надуманны.

В Москве же он получил немедленную помощь, томографию и высокотехнологичное лечение в кратчайшие сроки. Автор громких расследований Оуэнс ранее посещала ПМЭФ-2026 и заявляла, что западные медиа охвачены истерикой из-за ее честных репортажей о России.

Случай в московской больнице стал для нее еще одним доказательством дезинформации со стороны США. Она открыто выразила признательность врачам, совершившим чудо там, где американская система здравоохранения оказалась бессильна.

Представители Департамента здравоохранения Москвы пожелали мужчине быстрой реабилитации, подчеркнув, что качественная помощь в столице доступна каждому пациенту.

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