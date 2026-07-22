Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 60 0

Объект был атакован украинскими беспилотниками.

Последствия атаки на склады в Краснодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Скончалась одна из пострадавших при пожаре в складском комплексе в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев на своем канале в мессенджере МАКС.

«К сожалению, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс в Краснодаре», — проинформировал глава региона.

Он также уточнил, что трое пострадавших в этом инциденте находятся в медицинских учреждениях города. Еще шестеро раненых получили необходимую помощь амбулаторно.

Кондратьев также отметил, что огонь в комплексе удалось локализовать. Кроме складов от ударов ВСУ, пострадали школьные автобусы, которые были припаркованы неподалеку. Часть из них будет отправлена на ремонт.

Также в результате атаки украинских беспилотников пожар вспыхнул на одном из предприятий в Армавире. Возгорание уже удалось полностью локализовать. Там погиб охранник.

Краснодарский край подвергся массированному удару дронов ВСУ. Повреждения получили несколько объектов. Помимо складского комплекса и предприятия, пострадали частные дома в Краснодаре и Динском. Кондратьев поручил местным властям оказать поддержку в восстановлении жилья.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом в Ялте. Пострадали 13 человек, трои из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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