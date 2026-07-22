«Попытался одернуть»: владелец собаки, покусавшей внука Донцовой, о произошедшем

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 102 0

По его словам, мальчик сам подбежал к животному.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Хозяин собаки, покусавшей внука Донцовой, пытался помочь мальчику

Хозяин собаки, напавшей на внука писательницы Дарьи Донцовой, Алексей пытался помочь ребенку до того, как приехали родители. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Попытался одернуть (поводок. — Прим. ред.) в ту же секунду. Потом привязал собаку к столбу, там был близлежащий столб. Стал заниматься ребенком, пытался вызвать скорую помощь», — уточнил владелец животного.

По его словам, инцидент произошел, когда он после прогулки с собакой породы акита-ину возвращался домой. Навстречу мужчине из леса выехали несколько детей на квадроциклах. Ребята остановились и пошли пешком. Двое, те, что постарше, прошли мимо, а мальчик помладше сам подбежал к собаке.

«Она на него набросилась: толкнула его лапами, повалила на пол», — вспоминал Алексей.

Он отметил, что родители ребенка приехали на место происшествия уже через семь-десять минут и забрали мальчика.

Хозяин животного утверждал, что пытался выйти на связь с родственниками пострадавшего для того, чтобы обсудить случившееся, но ему это не удалось.

Инцидент произошел в подмосковном селе Дубцы. По информации самой Донцовой, ее семилетний внук играл у ворот дома, когда рядом проходил мужчина с собакой. Акита-ину неожиданно набросилась на мальчика и стала рвать его голову. Владелец животного, по утверждениям писательницы, просто стоял рядом и наблюдал, при этом даже не пытаясь отогнать собаку.

Спас ребенка случайный прохожий, который сам пострадал, но все же смог доставить мальчика домой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что собаки породы американский булли напали на пятилетнего мальчика в деревне Павловское в Подмосковье. Ребенок находился на детской площадке недалеко от частного дома, когда животные подбежали к нему и начали кусать.

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