Пропавшую под Пущино 13-летнюю девочку нашли в Старой Купавне

Пропавшая 19 июля в городе Пущино 13-летняя школьница обнаружена живой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области.

Мать девочки Наталья в разговоре с 5-tv.ru подтвердила эту информацию.

«Да, ее нашли», — коротко сказала она.

При этом женщина добавила, что до сих пор не видела дочь: ребенок находится у правоохранительных органов, и о том, где именно пребывала школьница последние дни, матери пока ничего не известно.

«У меня пока нет информации», — пояснила она.

Ранее в Следственном комитете уточнили, что подростка обнаружили в городе Старая Купавна Богородского округа. В ближайшее время с девочкой начнет работать следователь, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Школьница исчезла в субботу, 19 июля. Она отправилась в СНТ «Биоприбор» якобы на поиски потерянного украшения и перестала выходить на связь. К розыску подключились волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град». Близкие предполагали, что 13-летняя девочка могла уехать к 25-летнему интернет-другу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как шестилетнюю девочку сутки искали в Санкт-Петербурге.

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