Вымогал деньги под видом полицейского: подробности задержания друга рэпера MACAN

В Москве расследуют громкое дело о вымогательстве. Один из подозреваемых по некоторым данным называет себя другом известного рэпера MACAN.

Каждый эпизод этой криминальной истории был тщательно поставленным спектаклем, но финальный акт уже прошел по сценарию оперативников. Как вымогатели искали своих жертв и какие ловушки использовали — узнал корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

В сопровождении конвоя в зал заводят Александра Ильинова. Следом за ним в зал суда заводят Джамбулата Окуева. Молодые люди не готовы к такому вниманию. А их адвокаты, похоже, боятся, что подзащитных могут узнать другие потерпевшие. Те, кто еще не обращался в правоохранительные органы.

— Джамбулат, скажите, почему вы сидели рядом с человеком и запугивали его?

— Ничего не отвечай, закрывай лицо!

Еще недавно эта парочка вела себя намного смелее.

По версии следствия, подозреваемые представились сотрудниками правоохранительных органов, посадили студента в машину и начали вымогать два миллиона рублей. Таких денег у студента не было. Он перевел похитителям со своего криптокошелька почти 80 тысяч рублей.

Спустя сутки оперативники задержали владельца электронного счета, на который были отправлены деньги. Он и рассказал все детали этой запутанной схемы. Оказалось, что днем ранее приятели под видом полицейских таким же образом задержали юношу в районе Москвы-сити.

А это съемка оперативников. Силовики причаливают к берегу элитного загородного дома. Несколько точных ударов — и двери открываются. Оперативники встречают Джамбулата Окуева на лестнице. Александра Ильинова задержали этажом выше.

Подозреваемый официально нигде не работает. Однако это не мешает ему жить на широкую ногу. Его отец — Эдуард Ильинов — предприниматель, владел крупным предприятием по производству обуви. Мать — Мария Ильинова — работает менеджером на предприятиях мужа. Но общее благосостояние семьи продолжает расти, как на дрожжах.

Элитный дом на юго-западе столицы. Закрытая территория со шлагбаумом, парковка с роскошными машинами. По нашим данным, подозреваемый вместе с семьей проживает здесь — и не в простой квартире, а в двухэтажном пентхаусе стоимостью более трехсот миллионов рублей.

Здесь журналисты встретили младшего брата подозреваемого — Илью Ильинова.

«Честно говоря, это горе, ничего не понятно пока», — сказал он.

Как бы семья Ильиновых не изображала удивление, для них эта ситуация не новая. В прошлом году Александр уже проходил по делу об аналогичном преступлении. Тогда изъяли обложки удостоверений с символикой МВД России.

Журналисты попытались спросить об этом Марию Ильинову, но она не была настроена на разговор.

— Ответьте на пару вопросов.

— Ни на какие вопросы мы отвечать не будем.

— Ваш сын признает вину?

— Ничего отвечать не будем.

В прошлый раз подозреваемому каким-то образом удалось избежать ответственности. Тогда у многих сложилось впечатление, что у молодого человека появились некие влиятельные покровители. А после освобождения сына Эдуарду Ильинову срочно потребовалась крупная сумма. Иначе как объяснить срочную продажу имущества?

Предприниматель владел роскошным коттеджем в Новой Москве площадью больше тысячи квадратных метров. Не так давно он был продан за 175 миллионов рублей. По данным журналистов, подозреваемый прятался от силовиков именно здесь.

Пока отец обзаводился бизнес-партнерами, его сын заводил совсем другие знакомства. По нашим данным, он тесно общается с рэпером Андреем Косолаповым, известным как MACAN. По крайней мере, друзья Ильиновых часто подписывают к имени Ильинова в телефонной книге псевдоним музыканта.

Вполне возможно, что фамилии обвиняемых могут всплыть в других преступлениях. А пока суд заключил фигурантов под стражу до 12 августа.

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