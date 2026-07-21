Играла во дворе и исчезла: шестилетнюю девочку сутки искали в Санкт-Петербурге

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 351 0

Установленные на детской площадке камеры видеонаблюдения оказались бесполезны, так как не работали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

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Пропавшую шестилетнюю девочку из Санкт-Петербурга нашли

Шестилетняя девочка заставила понервничать родителей, когда пропала во дворе многоквартирного дома в Санкт-Петербурге. О случившемся 5-tv.ru рассказала мама исчезнувшего ребенка.

Вечером 20 июля в городе Красное Село Санкт-Петербурга пропала шестилетняя девочка. Она играла во дворе с друзьями, но в этот день не вернулась домой.

«Примерно в 15:10 она вышла. Потом я слышала голоса детей на площадке. <…> Потом они ушли на большую площадку», — вспоминала мама пропавшей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В шесть часов вечера родительница выходила во двор, чтобы погулять с собакой, и видела детей, веселящихся на улице недалеко от дома. Чуть позже девочка сама звонила в домофон квартиры, чтобы попросить сладости, но отец ребенка отказал, и ребята вновь вернулись на детскую площадку.

В этот вечер родители пропавшей больше с ней не пересекались.

«Последний раз ее видели на площадке. По времени это было примерно в 19:24, когда мама одной из девочек забрала своего ребенка, а она осталась гулять с девочками», — уточнила мама пропавшей.

Женщина также добавила, что камеры видеонаблюдения на детской площадке установлены, но они не работают. Поэтому полицейские проверяли записи, сделанные лишь на камеры домофонов.

Телефона с собой у ребенка не было. Единственное предположение, которое смогла сделать мать — это то, что ее дочь ушла куда-то вместе с другими детьми, которые играли в тот вечер во дворе. Но не с ними, ни с их родителями женщина не знакома.

В итоге мама ребенка оказалась права. Девочку нашли на следующий день у соседей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье в городе Пересвет пропала 12-летняя девочка. Связь с подростком была потеряна 14 июля.

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