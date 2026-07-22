Избили и подожгли: в Италии убит известный футбольный обозреватель Лука Эспозито
Тело журналиста обнаружили после ликвидации природного пожара в провинции Салерно.
Фото: Instagram*/damorafilippo
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В Италии зверски убили известного футбольного обозревателя Луку Эспозито
В итальянском городе Эболи в провинции Салерно обнаружен мертвым 53-летний спортивный обозреватель Лука Эспозито, тело которого было найдено на месте тушения пожара. Об этом сообщило издание Rai.
Мужчина подвергся жестокому избиению, после чего его облили горючим и подожгли. Спасатели прибыли на вызов о возгорании сухой травы в безлюдной сельской местности ночью и после борьбы с огнем нашли сильно обгоревшие останки.
Личность погибшего удалось установить не сразу из-за серьезных повреждений, однако брошенный неподалеку автомобиль, зарегистрированный на Эспозито, помог следствию идентифицировать жертву.
Компьютерная томография показала множественные переломы ребер, таза и ключицы, при этом следов от пуль или ножевых ранений на теле не обнаружено.
Специалисты проводят экспертизу, чтобы определить, находился ли журналист в сознании в тот момент, когда злоумышленники устроили поджог.
Сотрудники правоохранительных органов рассматривают несколько версий случившегося, включая запланированную встречу со знакомым, которая переросла в конфликт, или ограбление.
Расследование затруднено отсутствием камер видеонаблюдения и жилых построек в радиусе места преступления. Родственники Луки отмечают, что перед гибелью он вел себя абсолютно спокойно.
Сестра погибшего, Ида, видела брата в пятницу и сообщила, что он собирался на обычный ужин и не упоминал о каких-либо угрозах или преследованиях.
Лука Эспозито был заметной фигурой в итальянских медиа. Он занимал пост главного редактора портала TuttoSalernitana.com и сотрудничал с телеканалом OttoChannel.
Эспозито специализировался на новостях футбольного рынка и освещении матчей команд Серии C. Всего за несколько дней до трагедии журналист отпраздновал свой 53-й день рождения.
На его социальные сети, где он регулярно делился аналитикой о клубе «Салернитана», были подписаны тысячи человек. В настоящее время полиция продолжает восстанавливать маршрут передвижения Эспозито в его последние часы жизни, пытаясь выяснить, кто мог заманить его в безлюдную зону для расправы.
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