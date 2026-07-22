В порту Уханя прогремел мощный взрыв, один человек пропал

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 67 0

В воду упали 7 контейнеров.

Взрыв в Ухане: последние новости на сегодня, что известно

Фото: www.globallookpress.com/Johannes Neudecker

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У причала А101 в порту Уханя прогремел мощный взрыв. В результате происшествия один человек числится пропавшим без вести, сообщает газета China Daily.

Инцидент произошел утром 22 июля, когда контейнеровоз «Ихан Минъюань» с гибридной силовой установкой подходил к причалу А101 порта Янлоу. В кормовой части судна раздался взрыв, после которого начался пожар.

По предварительным данным, в реку упали семь контейнеров. Один член экипажа до сих пор не найден. Спасательные работы продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
78.48
-0.07 89.60
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
Москвичку обязали выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ее ноги в автобусе
6:00
Бойцы «Севера» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
5:51
Заставлял дочь повторять сцены из порно: в Барнауле отец издевался над детьми
5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пятилетнего Матвея
4:50
«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

Сейчас читают

ЦБ готовится принять одно из самых сложных решений по ключевой ставке
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Стас Михайлов преобразился до неузнаваемости: врач рассказала, что стоит за переменами
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео