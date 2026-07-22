Рубио заявил о способности США завершить конфликт на Украине

Рубио: США обладают возможностью завершить конфликт на Украине

Соединенные Штаты считают себя единственной страной, которая может поспособствовать завершению конфликта на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам в Маниле.

По словам главы американской дипломатии, Вашингтон готов взять на себя конструктивную роль и попытаться добиться окончания боевых действий, если появится подходящая возможность. Рубио отметил, что, по его мнению, российская сторона также понимает особое положение США в этом вопросе.

«Мы готовы взять на себя такую роль, потому что считаем — и, думаю, российская сторона с этим согласится, — что сегодня Соединенные Штаты, вероятно, являются единственной страной в мире, способной содействовать завершению этого конфликта», — высказался Рубио.

Он также заявил, что продолжительное противостояние на Украине осложнило взаимодействие Москвы и Вашингтона по другим международным вопросам. При этом, по словам госсекретаря, ситуация не исключает возможности поиска новых направлений для сотрудничества между странами.

Рубио добавил, что прекращение конфликта, по его мнению, отвечало бы интересам России, поэтому США продолжат поднимать эту тему в ходе переговоров и обсуждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле прокомментировали возможность проведения встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последние дни контактов между дипломатами не было.

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