«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 38 0

Неблагоприятная ситуация сохраняется в Мичигане и Огайо.

Вспышка взрывной диареи в США — последние новости

Фото: © Getty Images/VCG / Contributor

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В США зафиксировали вспышку кишечной инфекции в 41 штате

В США вспышка паразитарной инфекции, вызывающей кишечные расстройства, затронула 41 штат, число заболевших превысило 11,5 тысячи человек. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Издание отметило, что с 1 мая в американских штатах врачи зафиксировали свыше четырех тысяч подтвержденных случаев «взрывной диареи» и еще 767 случаев произошли во время зарубежных поездок граждан. Более 300 жителям США понадобилась госпитализация.

Эпицентрами вспышки инфекции стали штаты Мичиган и Огайо, в них зарегистрировано 6,5 тысячи и более 1,2 тысячи случаев соответственно. Напряженная ситуация также наблюдается в Западной Вирджинии, Индиане и Кентукки.

По словам специалистов, причиной распространения инфекции могло стать употребление листьев салата и другой зелени. Основные признаки болезни — водянистая «взрывная» диарея, спазмы, тошнота, усталость и снижение аппетита.

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«Взрывная» диарея: в США кишечная инфекция охватила 41 штат

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