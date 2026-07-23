«Давние знакомые»: Лавров впервые за шесть лет встретился с главой МИД Японии

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 148 0

Дипломат Страны восходящего солнца отметил, что отношения с РФ складываются непросто.

Лавров встретился с главой МИД Японии

Фото: Reuters/JAM STA ROSA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лавров впервые за шесть лет встретился с главой МИД Японии Мотэги

Глава МИД России Сергей Лавров впервые за шесть лет встретился со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги в рамках саммита АСЕАН в Маниле. Об этом рассказал дипломат Страны восходящего солнца на пресс-конференции по итогам участия в саммите.

«У меня была возможность коротко обменяться приветствиями с министром иностранных дел Лавровым. Давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональных вопросах», — уточнил глава японского МИД.

Он также отметил, что отношения между двумя государствами складываются непросто. Но поддерживать на надлежащем уровне двусторонние отношения необходимо, так как страны являются соседями. Причем в этом вопросе важно учитывать и межправительственные контакты, и культурные, и даже межличностные обмены.

Однако все решения, связанные с Россией, Япония будет принимать исходя из своих национальных интересов, подчеркнул Мотэги.

Депутат правящей Либерально-демократической партии Страны восходящего солнца Мунэо Судзуки заметил, что это первый личный контакт дипломатов за последние шесть лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в рамках саммита АСЕАН в Маниле провели переговоры Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. На встрече российский дипломат потвердел, что РФ готовы придерживаться договоренностей, достигнутых в Анкоридже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:28
В Японии планируют начать пересаживать свиные почки людям к 2033 году
22:15
Бывшая порноактриса стала сенатором в Колумбии
21:55
Собянин: школа № 236 откроется после реконструкции 1 сентября
21:39
Ола, Россия: в бразильских школах начнут преподавать русский язык
21:24
Российские силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника за 12 часов
21:11
Бывшая девушка сына Кадышевой не смогла отсудить у него миллионы

Сейчас читают

«А теперь Драпатый!» — Минобороны России иронично прокомментировало смену главкома ВСУ
Не только русофобия: на безопасность в Грузии жалуются туристы со всего мира
Хранитель традиций русской кухни: умер кулинар и телеведущий Максим Сырников
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео