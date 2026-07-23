«Нужны новые идеи»: Рубио об урегулировании конфликта на Украине

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 3 579 0

Предыдущие проекты мирных соглашений не устроили Киев.

Фото, видео: © РИА Новости/Рубио; 5-tv.ru

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Рубио: для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи. Такое мнение он озвучил на пресс-конференции.

«Знаете, если мир наступит, это будет благодаря какой-то новой идее и новым концепциям, и мы готовы предложить некоторые из них в подходящей обстановке и форме», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что мирное соглашение невозможно, если обе стороны не пришли к консенсусу, а Киев пока что от него уклоняется, из-за чего прошлые попытки не увенчались успехом. Предыдущие проекты мирных соглашений, по его словам, были «неприемлемы» для Украины, и едва ли они стали приемлемы для нее сейчас.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мир России с Украиной будет прочнее, чем перемирие Штатов с Ираном. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва приветствует готовность Вашингтона помогать в урегулировании украинского конфликта.

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