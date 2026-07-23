Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в Подмосковье
От мощной взрывной волны разрушились оконная рама и балкон.
Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru
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Шесть человек получили ранения при взрыве бытового газа в Егорьевске Московской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
«В результате (взрыва — Прим. ред.) три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте», — заявили в ведомстве.
Детонация произошла в квартире на третьем этаже жилого дома — от взрывной волны разрушились оконная рама и балкон, уточнил источник 5-tv.ru. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее 14 июля женщина погибла в результате детонации бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР). От сильного взрыва в одном из двух подъездов дома произошло частичное обрушение.
До этого 8 июля двое человек пострадали в результате хлопка газа в машине в Буйнакске. Ранее в июне громкое дело о взрыве бытового газа расследовали в Самаре.
Там в результате пожара погибли два человека, еще несколько местных жителей пострадали, в том числе дети. В результате мощного взрыва огонь быстро распространился по зданию, охватил его со второго по четвертый этажи и захватил соседние торговые помещения. Случай квалифицировали по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
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