Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в Подмосковье

Шесть человек получили ранения при взрыве бытового газа в Егорьевске Московской области. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«В результате (взрыва — Прим. ред.) три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте», — заявили в ведомстве.

Детонация произошла в квартире на третьем этаже жилого дома — от взрывной волны разрушились оконная рама и балкон, уточнил источник 5-tv.ru. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее 14 июля женщина погибла в результате детонации бытового газа в двухэтажном жилом доме в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР). От сильного взрыва в одном из двух подъездов дома произошло частичное обрушение.

До этого 8 июля двое человек пострадали в результате хлопка газа в машине в Буйнакске. Ранее в июне громкое дело о взрыве бытового газа расследовали в Самаре.

Там в результате пожара погибли два человека, еще несколько местных жителей пострадали, в том числе дети. В результате мощного взрыва огонь быстро распространился по зданию, охватил его со второго по четвертый этажи и захватил соседние торговые помещения. Случай квалифицировали по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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