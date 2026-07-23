Армия России поразила цех производства дальних беспилотников ВСУ

Армия России нанесла удары по объектам производства и хранения украинских беспилотников большой дальности. Об этом сообщило Минобороны РФ на брифинге.

«Нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», — уточнили в ведомстве.

Для этого ВС России использовали силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, за сутки средства ПВО РФ перехватили семь управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 480 украинских беспилотников самолетного типа. Также в Черном море был уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего за сутки ликвидировано 1420 боевиков.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия России нанесла удар по стратегической инфраструктуре в Одессе. Под удар попали объекты в порту, работавшие в интересах ВСУ и цех, производящий комплектующие для беспилотников.

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