Пилот успел катапультироваться: в Подмосковье упал учебно-боевой самолет

В Московской области упал учебно-боевой самолет

Учебно-боевой самолет потерпел крушение в Московской области во время выполнения взлетного маневра. Летчик успел покинуть борт с помощью катапульты, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Самолет упал на территории, где отсутствовали жилые объекты, поэтому пострадавших среди гражданского населения нет. Наземная инфраструктура также не получила повреждений.

«23 июля сего года в Московской области при выполнении взлета потерпел аварию учебно-боевой самолет. Летчик катапультировался, угрозы его жизни нет. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — сообщили в Минобороны.

Во время полета воздушное судно не имело на борту боевого оснащения. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность авиационной техники. Специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее на Багамских островах произошла авиакатастрофа с участием легкомоторного самолета Cessna 402. Воздушное судно потерпело крушение на острове Андрос, в результате чего погибли все находившиеся внутри люди — девять пассажиров и пилот.

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