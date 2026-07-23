Брутальная щетина и усы: Роман Курцын изменился до неузнаваемости

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 177 0

Впервые за долгое время актер в кадре хвастается не кубиками пресса, а растительностью на лице.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; ВКонтакте/Роман Курцын/kurtsyn.roman; 5-tv.ru

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Курцын показал брутальную щетину и усы на съемочной площадке фильма «Фунтик»

Российский актер Роман Курцын изменился до неузнаваемости, представ в новом образе на съемочной площадке фильма «Фунтик». Соответствующее видео он выложил в соцсети.

Артист, всегда готовый к режиссерским экспериментам, отрастил брутальные черные усы, щетину и бородку, а также сделал экстравагантную стрижку. Амплуа дополняет сценический грим в виде шрамов, сережка в ухе и характерный пиратский костюм.

В этом видео Курцын также показал попугая-тезку, который стал его партнером на проекте.

«У меня новый партнер по съемкам, Рома зовут, тезка. <…> Говорят: «Рому в кадр» — он летит. <…> А если я нужен, говорят: «Роман Дмитриевич», — рассказал Курцын.

Уже не в первый раз Роман Курцын щеголяет на съемках в эффектном образе — например, в марте 2026 года соцсети покорили кадры с актером в кожаном плаще поверх голого торса. Теперь Роман играет пирата, который преследует главного героя Фунтика, а его пернатый партнер по съемкам разговаривает голосом Вадима Галыгина.

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