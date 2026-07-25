Бывшая девушка балашихинского отравителя заявила об отсутствии ненависти к нему

Бывшая девушка отравителя Артема Миссюры заявила об отсутствии ненависти к нему

Бывшая девушка серийного отравителя из подмосковной Балашихи Артема Миссюры заявила, что не испытывает ненависти к экс-возлюбленному, который покушался на ее жизнь. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Миссюра подсыпал Кристине яд в напиток, после чего она потеряла сознание. Девушка пришла в себя в больнице через неделю, за это время избранник успел оформить на нее два кредита и перевести себе более полумиллиона рублей. Когда преступник выступал в суде с последним словом, он сказал, что любил Кристину в тот момент, когда пытался убить. Экс-невесте его признания уже не интересны.

«Я не хочу анализировать эти слова, есть факт отравления, для меня это не любовь. Тут дело не в прощении, я хочу эту историю отпустить и забыть, во мне нет ненависти. Равнодушие, скажем так», — заявила Кристина.

Миссюра отравил в общей сложности девять человек, двое из них скончались. В ходе разбирательств он принес извинения пострадавшим, однако лично своей возлюбленной слов сожаления не адресовал. Мать девушки Виктория уверена, что несостоявшийся зять хотел лишить жизни и ее — принес в дом угощения и соль с ядом. Женщина отнеслась к подношению с подозрением и не стала пробовать.

На протяжении полугода балашихинский отравитель подсыпал яд близким, таким образом он хотел решить финансовые проблемы — вступить в наследство и закрыть миллионные долги. Миссюра кормил отравой мать и отчима, его действия затронули и других родственников и друзей. Один из приятелей умер после того, как выпил морс, брату Кристины достался салат с химикатами. Скончалась также 69-летняя бабушка злоумышленника — после того, как он занял у нее полмиллиона.

Преступник утверждал, что сначала выбрал своей целью только отчима, но потом увидел выгоду в потере всей семьи. Подмешав яд в пищу, он сам пробовал ее, проверял вкус, а потом запивал водой. Миссюру задержали 19 июля 2024 года. Поймать его удалось благодаря установленной в квартире камере видеонаблюдения — подозрения близких подтвердились, а запись стала главным доказательством. Он полностью признал свою вину в убийствах, покушениях и мошенничестве.

Накануне суд приговорил его к пожизненному сроку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Миссюра попросил отправить его в зону спецоперации для «искупления кровью».

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