Распускал руки: P. Diddy перевели в одиночную камеру за драку в тюрьме

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 28 0

Рэпер набросился с кулаками на другого заключенного из-за оскорблений.

Почему P.Diddy перевели в одиночную камеру

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

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P. Diddy перевели в одиночную камеру из-за драки в тюрьме

Отбывающий наказание за организацию занятия проституцией американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, переведен в одиночную камеру из-за драки с другим заключенным. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в исправительном центре Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. По данным журналистов, рэпер ввязался в драку после того, как один из заключенных оскорбил его. Музыкант не сдержался и пустил в ход кулаки.

Сотрудники центра быстро разняли мужчин, после чего рэпера сразу поместили в одиночную камеру.

В октябре 2025 года P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Его обвинили по двум эпизодам обвинения в организации перевозки людей для занятия проституцией. После освобождения из тюрьмы Комбсу предстоит провести еще пять лет под надзором.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский рэпер и продюсер может выйти на свободу 23 февраля 2028 года. Адвокаты Шона Комбса продолжают добиваться отмены приговора. Музыкант считает, что судья проявил чрезмерную строгость и допустил ошибку при вынесении решения.

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