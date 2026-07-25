Умер режиссер фильмов «Маска» и «Стиратель» Чак Рассел

На 75-м году скончался режиссер фильмов «Маска» и «Стиратель» Чак Рассел

На 75-м году жизни скончался американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел. Об этом сообщил портал Hollywood Reporter со ссылкой на его жену.

Супруга обнаружила Рассела без сознания и позвонила в службу спасения, но прибывшие медики не смогли его спасти.

Известно, что это произошло в доме режиссера в Сан-Диего, но точная причина случившегося пока остается невыясненной или не разглашается. Последнюю картину Рассел завершил в 2024 году, в разработке находились еще несколько проектов.

Чак Рассел родился 9 мая 1958 года в Парк-Ридж, штат Иллинойс, и пришел в киноиндустрию как ассистент режиссера независимых фильмов, параллельно он работал над собственными сценариями. На съемках он познакомился со сценаристом Фрэнком Дарабонтом, будущим режиссером картин «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля», с которым в дальнейшем не раз сотрудничал.

Дебютной режиссерской лентой Рассела стал «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», вышедший в 1987 году. Руководство компании New Line Cinema сомневалось в успехе франшизы, но кинодеятель убедил их, что современные визуальные эффекты помогут сделать жанр ужасов более популярным. И оказался прав. За этим фильмом последовала картина «Капля» об инопланетном вторжении, с годами получившая статус культовой.

Главной лентой в творческой жизни Рассела стала «Маска» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Мастер использовал самые передовые цифровые технологии и промышленный свет в производстве фильма, который также прославил исполнителей ведущих ролей. При бюджете в 18 миллионов долларов сборы составили более 350 миллионов в мировом прокате. После «Маски» Рассел снял хиты «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» с Дуэйном Джонсоном.

Чак Рассел отдал кинематографу более 40 лет. В работе над последним хоррором 2024 года «Ведьмина доска» он выступил также продюсером и сценаристом.

Режиссер был дважды женат. Первая супруга — Пэтти Рассел, вторая — актриса и модель Ания Зейн. 18 октября 1998 года на свет появился единственный сын кинематографиста Логан Джозеф.

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