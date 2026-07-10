«Искупить вину кровью»: балашихинский отравитель попросил отправить его на СВО

Балашихинский отравитель Миссюра попросил отправить его на СВО

Балашихинский отравитель Артем Миссюра, обвиняемый в убийстве своей бабушки и друга детства, а также попытке лишить жизни еще семь человек, признал свою вину и попросил отправить его в зону СВО. Об этом передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Проводя месяцы в изоляторах, я осознал всю непреложную тяжесть последствий, наступивших в результате моих действий и бездействий. Я говорю об искреннем желании искупить свою вину кровью», — сказал Миссюра.

По словам Артема, раньше он заблуждался, а теперь изменился и понял, как следует относиться к жизни. Он также сравнил себя с «раковой опухолью» на теле общества.

«Я совершил аморальнейшие, бесчеловечные поступки, которым нет никакого оправдания и которые даже озвучивать страшно. Я прошу у всех за все, что я совершил плохого, искреннего прощения», — сказал он.

Оглашение приговора по делу назначено на 24 июля. За два дня до последнего слова, 8 июля, обвиняемый уже обращался к суду с просьбой не назначать ему пожизненное лишение свободы. При этом государственное обвинение настаивает именно на таком наказании. Несмотря на выявленное у фигуранта истерическое расстройство личности, прокурор просил признать его вменяемым на момент совершения преступлений.

Миссюра был задержан в июле 2024 года. По версии следствия, на протяжении полугода он подсыпал отравляющие химические вещества в еду своим близким, пытаясь решить финансовые вопросы.

В ходе разбирательств выяснились пугающие детали из прошлого фигуранта. Отец одного из убитых друзей Миссюры рассказал, что еще в детстве Артем проявлял садистские наклонности, издеваясь над животными.

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