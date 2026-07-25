Пожары и пострадавшие: ВСУ атаковали Белгород

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 30 0

Есть раненые, экстренные службы ликвидируют последствия.

Атак дронов ВСУ на Белгород 25 июля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район

Белгород и Белгородский округ ночью подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем канале в мессенджере МАКС,

По его словам, есть раненые, на местах работают спецподразделения.

«К сожалению, есть пострадавшие, которые были оперативно доставлены в больницы. Их обследуют. Наши врачи оказывают им всю необходимую помощь», — подчеркнул Шуваев.

Он также отметил, что зафиксированы повреждения объектов и возгорания, к ликвидации последствий привлечены пожарные расчеты. Врио губернатора попросил жителей не подходить к окнам и соблюдать другие меры предосторожности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ выпустили в направлении столичного региона свыше 250 беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали подавляющее большинство дронов ВСУ «на дальних подступах». На подлете к городу сбили 16 беспилотных летательных аппаратов противника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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