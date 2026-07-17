Арбузная терапия: как летнее лакомство спасает суставы и кожу

Health: арбуз спасает суставы и кожу

Регулярное включение арбуза в рацион способствует защите организма от воспалительных процессов и улучшает состояние кожных покровов. Об этом сообщило издание Health.

По данным экспертов, этот популярный летний продукт богат антиоксидантами, которые играют ключевую роль в профилактике серьезных патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и даже болезнь Альцгеймера.

Кроме того, наличие специфических веществ в составе плода помогает поддерживать здоровье суставов, уменьшая проявления дискомфорта при движении.

Специалисты подчеркнул, что арбуз является природным источником L-цитруллина — аминокислоты, которая способствует расслаблению кровеносных сосудов и заметно повышает общую физическую выносливость человека.

Особое внимание уделяется эстетическому эффекту: благодаря витаминам А и С, кожа сохраняет здоровый и свежий вид. Содержащийся в мякоти ликопин выступает естественным барьером, оберегающим эпидермис от негативного воздействия ультрафиолета, предотвращая формирование пигментных пятен и иных повреждений, вызванных солнечными лучами.

Поскольку плод на 95% состоит из воды, он признан идеальным средством для борьбы с обезвоживанием в жаркую погоду. Приятный сладкий вкус делает его отличной альтернативой высококалорийным десертам, что помогает контролировать массу тела.

Тем не менее медики призывают к умеренности. Избыток арбуза может спровоцировать расстройства желудочно-кишечного тракта. Это связано с наличием ферментируемой клетчатки, способной вызывать активные процессы брожения в кишечнике у чувствительных людей.

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