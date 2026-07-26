Ребенка вырезали из утробы: беременную девушку жестоко убили в Колумбии

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Мать погибшей надеется, что ее внук еще может быть жив.

Беременную девушку убили в Колумбии — подробности

Фото: © Getty Images/Anadolu / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Беременную девушку убили в Колумбии, а ее ребенка вырезали из утробы и украли

В колумбийском городе Кали обнаружили тело 21-летней Марии Камилы Потоси, которая была на восьмом месяце беременности и несколько дней числилась пропавшей без вести. По данным Daily Star, девушку нашли на берегу реки Мелендес спустя четыре дня после исчезновения.

По информации издания, в последний раз Потоси видели после планового приема в медицинском центре, когда она села на мотоцикл к неизвестной женщине. После обнаружения тела следователи установили, что руки и ноги погибшей были связаны, а на теле имелись множественные ножевые ранения. Кроме того, ребенка в утробе женщины не оказалось — его просто вырезали из нее.

Мать погибшей выразила надежду, что младенец может быть жив, и попросила помочь в его поисках. Власти потребовали немедленно начать поиски младенца. Личность женщины, с которой беременную видели незадолго до исчезновения, пока не установлена. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что криминалисты ирландского графства Голуэй обнаружили останки 99 младенцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.03
-0.37 88.89
-0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
В России зарегистрируют уникальный аппарат для лечения опухолей
6:22
Подозреваемый в наезде на людей в Берлине в мае вышел из тюрьмы для несовершеннолетних
6:16
«Хоть и бывшая, но любимая»: Иракли об отношениях с экс-женой после разрыва
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
5:40
От увлечения до масштабных реформ: как Петр I создавал военно-морской флот
5:26
Выжили только двое: жуткий финал истории пропавших на Эльбрусе альпинистов

Сейчас читают

Неожиданная причина: почему житель Екатеринбурга пять лет не мог стать отцом
Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок
Россиян предупредили об опасности чрезмерного приема антибиотиков
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео