Ребенка вырезали из утробы: беременную девушку жестоко убили в Колумбии

Беременную девушку убили в Колумбии, а ее ребенка вырезали из утробы и украли

В колумбийском городе Кали обнаружили тело 21-летней Марии Камилы Потоси, которая была на восьмом месяце беременности и несколько дней числилась пропавшей без вести. По данным Daily Star, девушку нашли на берегу реки Мелендес спустя четыре дня после исчезновения.

По информации издания, в последний раз Потоси видели после планового приема в медицинском центре, когда она села на мотоцикл к неизвестной женщине. После обнаружения тела следователи установили, что руки и ноги погибшей были связаны, а на теле имелись множественные ножевые ранения. Кроме того, ребенка в утробе женщины не оказалось — его просто вырезали из нее.

Мать погибшей выразила надежду, что младенец может быть жив, и попросила помочь в его поисках. Власти потребовали немедленно начать поиски младенца. Личность женщины, с которой беременную видели незадолго до исчезновения, пока не установлена. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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