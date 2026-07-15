Роды за решеткой: беременная сотрудница школы распространяла детскую порнографию

Daily Mail: беременная сотрудница школы распространяла детскую порнографию

Беременную сотрудницу начальной школы в австралийском Гилгандре обвинили в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщило Daily Mail.

Среди материалов, обнаруженных полицией, фигурируют изображения сексуального насилия над младенцем в возрасте до одного года. Их подсудимая предположительно распространяла через мобильное приложение.

Арест 35-летней женщины, работавшей администратором в местном учебном заведении, произошел после оперативной проверки ее аккаунта специалистами из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями.

В ходе задержания женщина, находящаяся на седьмом месяце беременности, оказала активное сопротивление полиции. Она пыталась отобрать конфискованный смартфон.

Защита настаивала на домашнем аресте, обещая ограничить подсудимой доступ к интернету и предоставить залог в размере десяти тысяч долларов от ее матери. Однако суд счел такие меры для общества неприемлемыми.

Следствию удалось выйти на злоумышленницу благодаря мониторингу соцсети, где нелегальный контент передавался между пользователями.

Сейчас женщине предъявлено пять пунктов обвинения, включая препятствование деятельности сотрудников правопорядка. Ожидается, что она пробудет в заключении следующие восемь недель, а значит, ее ребенок родится в заключении.

Судья также выразила глубокую обеспокоенность по поводу безопасности новорожденного, учитывая направленность интересов обвиняемой.

Дома у Маккензи остался супруг и девятилетняя падчерица, с которой ей теперь запрещено контактировать.

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