Дроны ВСУ атаковали Рязанскую область

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 424 0

В результате действий противника на одном из местных предприятий начался пожар.

Атака беспилотников на Рязанскую область 29 июля — новости

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Рязанская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Павел Малков.

Губернатор отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают попытки атаки ВСУ. При этом он заявил, что в результате удара БПЛА ВСУ на одном из областных предприятий вспыхнул пожар.

«На месте работают оперативные службы», — добавил Малков.

Кроме того, глава региона призвал жителей Рязанской области держаться подальше от окон и не выходить за пределы помещений.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал об атаке беспилотников противника на Московскую область. В результате один из дронов попал в многоэтажный дом в Чехове, а также повредил несколько объектов в садовых товариществах Подмосковья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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