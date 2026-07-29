Долг Telegram по штрафам за нарушение российских законов достиг почти 38 млн рублей

Telegram за нарушение российских законов задолжал почти 38 миллионов рублей

Долги мессенджера Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российских законов почти достигли 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о непогашенных вовремя штрафах. По его словам, они были наложены Роскомнадзором, а также мировыми судьями Москвы.

Кроме того, в судебных материалах, которые оказались у ТАСС, указано, что против мессенджера возбудили 27 исполнительных производств, но принудительное взыскание ведется лишь по трем — на общую сумму восемь миллионов рублей.

В агентстве добавили, что остальные дела были закрыты на основании закона «Об исполнительном производстве». При этом задолженность мессенджера в марте этого года оценивалась в 35,9 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Москве отказался рассматривать иск бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой. Спортсмен требовал взыскать около 13 миллионов рублей в качестве компенсации и за моральный ущерб.

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