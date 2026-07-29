Долг Telegram по штрафам за нарушение российских законов достиг почти 38 млн рублей

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 50 0

Против мессенджера возбуждено 27 исполнительных производств.

Долги Telegram за нарушение законов в России — какая сумма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Telegram за нарушение российских законов задолжал почти 38 миллионов рублей

Долги мессенджера Telegram по неоплаченным штрафам за нарушение российских законов почти достигли 38 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«По последним данным, сумма задолженности мессенджера Telegram составляет почти 37,9 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства отметил, что речь идет о непогашенных вовремя штрафах. По его словам, они были наложены Роскомнадзором, а также мировыми судьями Москвы.

Кроме того, в судебных материалах, которые оказались у ТАСС, указано, что против мессенджера возбудили 27 исполнительных производств, но принудительное взыскание ведется лишь по трем — на общую сумму восемь миллионов рублей.

В агентстве добавили, что остальные дела были закрыты на основании закона «Об исполнительном производстве». При этом задолженность мессенджера в марте этого года оценивалась в 35,9 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Москве отказался рассматривать иск бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко к издательству «АСТ» и писательнице Анастасии Ивановой. Спортсмен требовал взыскать около 13 миллионов рублей в качестве компенсации и за моральный ущерб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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