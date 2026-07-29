Смену в детском лагере в Новосибирской области досрочно закрыли после отравления

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 76 0

Происшествие заинтересовало местных следователей.

Массовое отравление в детском лагере в Новосибирской области

Фото: MAX/СУ СК России по Новосибирской области

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Третья смена в лагере «Чкаловец» в Искитимском районе Новосибирской области досрочно прекращена из-за нескольких случаев отравления среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Мы обязаны досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что решение о закрытии смены призвано обезопасить здоровье несовершеннолетних. В управлении подчеркнули, что решение о приостановки деятельности лагеря принято исключительно в профилактических целях.

Кроме того, на инцидент отреагировали и в следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области. В своем канале в мессенджере МАКС ведомство объявило о проведении доследственной проверки. Прибывшие к месту происшествия следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СК.

Местные СМИ накануне заявили о массовом отравлении детей в лагере. У отдыхающих были выявлены высокая температура, сыпь, слабость, а также рвота. При этом нескольким пострадавшим понадобилась госпитализация.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Чувашии пятеро несовершеннолетних были доставлены в больницу в результате отравления угарным газом в бане.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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