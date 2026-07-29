Как работают мобильные огневые группы. Лучшее видео из зоны СВО

Наши бойцы ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео работы мобильных огневых групп под Курском
Минобороны России показало эксклюзивные кадры боевой работы мобильных огневых групп в Курском приграничье. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Наши бойцы ежедневно заступают на боевое дежурство для охраны населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Их основная задача — обнаружение и уничтожение беспилотников врага.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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