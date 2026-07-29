Четверть века спустя: на Сахалине будут судить обвиняемого в жестоком убийстве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 52 0

Следователям удалось завершить расследование преступления, которое долгие годы оставалось нераскрытым.

На Сахалине будут судить обвиняемого в жестоком убийстве

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

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На Сахалине завершено расследование дела 25-летней давности

В Сахалинской области перед судом предстанет 64-летний житель Холмска, которого обвиняют в убийстве, совершенном в 2001 году. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 19 августа 2001 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с неустановленным сообщником шел по улице Советской. Там мужчины встретили местную жительницу, которая рассказала о ссоре с гражданским супругом и указала на него.

Как считают следователи, после этого злоумышленники набросились на мужчину и жестоко избили его. Потерпевший попытался убежать, однако нападавшие догнали его и продолжили наносить удары. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, его перенесли в заброшенное здание, где он впоследствии скончался.

«Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело в отношении второго участника преступления, личность которого до сих пор не установлена, выделено в отдельное производство.

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