«Моих детей уничтожают»: мать Блиновской о приговоре дочери

Мать Блиновской заявила, что ее дочь Елену и сына Александра уничтожают

Мать блогера Елены Блиновской Нина Останина заявила, что ее дочь, а также сына Александра «уничтожают». Так она прокомментировала 5-tv.ru новость о том, что приговор Елене Блиновской оставили в силе.

«Родила дочь, Лену. Зарплата у нас была 100 рублей <…> От недоедания перед родами упала в обморок <…> У дочери две дырки были в сердце <…> Моих детей просто уничтожают, больше я ничего не скажу», — заявила Останина.

Ранее Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор блогеру Елене Блиновской. Она признана виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. За это ее приговорили к четырем с половиной годам колонии.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, когда она пыталась пересечь границу России и Белоруссии в Смоленской области. В марте 2025 года суд в Москве приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, затем смягчил наказание на полгода. Кроме того, с блогера взыскали 587 миллионов рублей и конфисковали деньги в государственную казну. Ее брат также столкнулся с судебными исками и угрозой потери имущества.

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