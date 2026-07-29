«После ссоры»: мужчина обнаружил тела пяти младенцев в картонных коробках

Мirrоr: во Франции мужчина обнаружил тела пяти младенцев в картонных коробках

В частном доме на юге Франции местный житель нашел останки пяти новорожденных детей, спрятанные в картонные коробки. Об этом рассказало издание Mirror.

Страшная находка была сделана после того, как между супругами вспыхнул конфликт из-за содержимого этих коробок. Накануне инцидента женщина родила ребенка, хотя до последнего отрицала факт своей беременности.

Когда у нее начались сильные боли в области живота, она была госпитализирована. Оставшись дома один, муж решил проверить коробки, ставшие предметом спора, и обнаружил в них тела младенцев.

По данным правоохранительных органов, останки находились в состоянии сильного разложения, что указывает на то, что дети погибли довольно давно.

«Муж посмотрел внутрь картонных коробок, о которых они спорили — именно тогда он и обнаружил пять мертвых младенцев», — сообщил источник издания.

В данный момент полиция проводит масштабное расследование, назначены судебно-медицинские экспертизы и вскрытия, чтобы установить точные даты и причины смерти каждого ребенка.

Известно, что у пары есть трое живых детей: восьмилетний, 12-летний и новорожденный, с которым мать попала в больницу. Этот случай стал очередным в череде подобных преступлений во Франции за последние годы.

Ранее аналогичные инциденты фиксировались в разных частях страны: в марте текущего года женщина получила 25 лет тюрьмы за убийство двух детей, тела которых хранились в морозильной камере.

В 2015 году медсестра из северной Франции призналась в удушении восьми своих новорожденных детей в период с 1989 по 2006 год.

На данный момент по новому делу в Провансе официальных арестов произведено не было, правоохранители ожидают результатов работы криминалистов. Анализ ситуации осложняется тем, что мать ранее неоднократно скрывала факты своих беременностей от окружающих и близких.

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