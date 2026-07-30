Грузди, сморчки и волнушки: как готовить условно-съедобные грибы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 53 0

Неправильная обработка может грозить серьезными последствиями.

Как готовить условно-съедобные грибы без риска — советы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Условно-съедобные грибы важно правильно готовить, чтобы не отравиться

Условно-съедобные грибы требуют обязательной предварительной подготовки перед употреблением, поскольку в свежем виде некоторые из них содержат вещества, вызывающие отравление. Об этом кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский рассказал aif.ru.

Перед приготовлением такие грибы необходимо очистить от загрязнений, тщательно промыть и провести специальную обработку — длительное вымачивание или отваривание. Эти процедуры помогают удалить из грибов нежелательные компоненты.

Особое внимание советуют уделять видам с горьким вкусом: именно неприятная горечь часто становится признаком того, что гриб нельзя употреблять без дополнительной подготовки.

Кроме того, специалисты напоминают, что даже съедобные грибы могут представлять опасность при неправильном хранении или приготовлении.

Также не рекомендуется собирать неизвестные виды, использовать в готовке старые грибы и поврежденные, а также откладывать обработку «урожая» надолго после возвращения из леса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отличить съедобные грибы от опасных двойников.

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