Офисным работникам рассказали, как защитить глаза при работе за компьютером

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 67 0

Длительное использование гаджетов может привести к усталости глаз — важно снижать нагрузку на зрение.

Как защитить глаза при работе за компьютером — советы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Офтальмолог Шамарова: при работе за компьютером важно делать частые перерывы

При работе за компьютером необходимо делать частые перерывы. Об этом врач-офтальмолог Анна Шамарова рассказала порталу Lenta.ru.

Одной из самых эффективных привычек эксперт назвала правило «20-20-20»: каждые 20 минут необходимо на 20 секунд переводить взгляд на объект, расположенный примерно в 6 метрах (или 20 футов — отсюда и название методики. — Прим. ред.). По словам врача, такой подход помогает уменьшить напряжение и поддерживать работоспособность глаз.

Также специалист рекомендовала использовать очки с фильтром для защиты от синего спектра и чаще моргать, чтобы глаза не пересыхали во время работы.

Кроме того, Шамарова посоветовала правильно организовать свое рабочее место. Монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки и немного ниже уровня глаз, а освещение в помещении должно быть мягким и равномерным.

Дополнительно специалист обратила внимание на качество воздуха и необходимость поддерживать комфортную влажность в помещении.

Меж тем, в России разработали новую технологию восстановления роговицы глаза, сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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