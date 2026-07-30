Не только окрошка: шеф-повар предложил необычные альтернативы летнему блюду

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 72 0

Вместо привычного блюда можно приготовить такие же холодные супы, но с томатами, йогуртом и другими ингредиентами.

Что приготовить вместо окрошки — советы поваров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Шеф-повар Богожавец: вместо окрошки можно приготовить томатный суп с дзадзики

Вместо привычной окрошки можно приготовить освежающие супы с томатами, йогуртом и овощами, которые помогут разнообразить летнее меню. Об этом шеф-повар Владимир Богожавец рассказал порталу Газета.ру.

В частности, эксперт посоветовал приготовить томатный суп с соусом дзадзики.

Вам понадобятся свежие и консервированные томаты, винный уксус, оливковое масло, перец, а для дзадзики — греческий йогурт, огурец, чеснок и зелень.

Шеф-повар уточнил, что томаты необходимо очистить, измельчить в блендере вместе с остальными компонентами и хорошо охладить перед подачей.

«Свежие томаты очистить от кожицы, крупно нарезать и пробить в блендере вместе с консервированными помидорами. Добавить винный уксус, сахар, соль... и часть оливкового масла. Еще раз взбить до однородности, при желании протереть через сито и хорошо охладить», — поделился Богожавец.

Еще одной альтернативой окрошке эксперт назвал холодный овощной суп на основе мацони. В его состав входят огурцы, зелень, шпинат, щавель, мята, нут и томаты. Богожавец объяснил, что для приготовления блюда нужно соединить измельченные овощи и зелень с кисломолочной основой, а затем дополнить суп заправкой из помидоров и нута.

Ранее 5-tv.ru сообщал, на сколько подорожали продукты для окрошки в 2026 году.

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