Силы ПВО России сбили 258 украинских беспилотников за ночь

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 227 0

ВСУ попытались атаковать десять регионов РФ.

Сколько украинских дронов перехватили за ночь

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы ПВО России сбили 258 дронов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что противник попытался атаковать десять регионов России. Дроны ВСУ были сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской и Тамбовской областях. Также аппараты противника перехватили в Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым. Кроме того, украинские беспилотники были уничтожены в небе над акваториями Черного и Азовского морей.

Российские регионы на регулярной основе подвергаются атакам со стороны Украины. Атаки начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации. Незалежная для ударов по субъектам России применяет беспилотники и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки дронов ВСУ на Пензенскую область поврежден логистический склад. Там вспыхнул пожар. Около 200 сотрудников были эвакуированы. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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