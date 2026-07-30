День рождения с размахом: панде Диндин исполнилось 9 лет

Панде Диндин из Московского зоопарка исполнилось 9 лет

В Московском зоопарке все внимание сегодня — большой панде Диндин. Ей исполнилось девять лет.

Особую дату по традиции отмечают с размахом. Так, сотрудники зоопарка украсят павильон и накроют имениннице праздничный стол. Наблюдать за кормлением смогут все желающие посетители.

При этом, особенно вкусное угощение спрячут, чтобы панде пришлось его искать и добывать. В прошлом году лакомство положили в фигуру робота из картона и пластика, которую Диндин с удовольствием разломала. Это позволяет разнообразить жизнь животных, что идет на пользу их здоровью.

Диндин довольно молода и может еще принести потомство после дочки Катюши, которой сейчас почти три года.

А в Новосибирском зоопарке накануне у самок краснокнижной харзы родились детеныши. Об этом рассказывал 5-tv.ru.

В зоопарке отметили, что харзы содержатся в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Для животных оборудованы просторные вольеры с укрытиями, переходами и природными материалами, а спокойная атмосфера помогает даже самым осторожным детенышам постепенно осваивать территорию и вести себя естественно.

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