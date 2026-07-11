В Новосибирском зоопарке у самок краснокнижной харзы родились детеныши

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 85 0

Малыши уже окрепли и начали осваивать вольеры под наблюдением сотрудников.

В Новосибирском зоопарке родились детеныши харзы

Фото: Telegram/Новосибирский зоопарк/nsk_zoo

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило сразу две самки харзы — редкого для России вида хищников — принесли потомство. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.

У каждой из самок родилось по два детеныша. Первое время сотрудники не тревожили животных, поскольку малыши этого вида развиваются медленнее, чем у большинства других хищников, и особенно нуждаются в спокойной обстановке.

Теперь детеныши достаточно окрепли, чтобы выходить в открытые вольеры. Они уже проявляют активность, знакомятся с окружающей средой и все чаще появляются на глазах у посетителей.

Фото: Telegram/Новосибирский зоопарк/nsk_zoo

В зоопарке отметили, что харзы содержатся в условиях, максимально приближенных к естественной среде. Для животных оборудованы просторные вольеры с укрытиями, переходами и природными материалами, а спокойная атмосфера помогает даже самым осторожным детенышам постепенно осваивать территорию и вести себя естественно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московский зоопарк рассчитывает сохранить панду Катюшу в России. Руководство учреждения продолжает переговоры с китайской стороной, однако окончательное решение пока не принято.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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