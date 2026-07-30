Российские снайперы против «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО

Наши военнослужащие ведут круглосуточную охоту на тяжелые гексакоптеры врага.
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео работы снайперов, поражающих тяжелые гексакоптеры ВСУ
Минобороны России показало работу военнослужащих роты снайперов в зоне СВО, которые ведут круглосуточную охоту на тяжелые гексакоптеры ВСУ, прикрывая позиции штурмовиков. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Основными целями снайперов на данном участке фронта стали тяжелые ударные дроны ВСУ. Кроме того, они уничтожают разведывательных и ударных беспилотники самолетного типа.
Бойцы способны поражать цели с расстояния до 500 метров. Снайперы используют тепловизоры и приборы ночного видения, а также трассирующие и бронебойно-зажигательные патроны, которые позволяют эффективно уничтожать дроны ночью.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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