Следы войны на Марсе? Уфологи разглядели «снаряд» на снимке НАСА

Daily Mail: уфологи разглядели инопланетное оружие на снимке НАСА

На поверхности Марса обнаружен странный объект, напоминающий неразорвавшуюся ракету инопланетного происхождения. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Уфолог Скотт Уоринг, изучивший материалы, полученные аппаратом Curiosity, утверждает, что данная находка может служить подтверждением масштабного межпланетного конфликта, произошедшего в глубокой древности.

По его оценкам, длина «ракеты» превышает восемь футов, что делает ее значимым артефактом. Уоринг предположил, что космические ведомства могут умышленно скрывать информацию о подобных объектах из-за их потенциальной ценности для военных технологий, которые земные правительства мечтали бы заполучить.

Представители НАСА не разделяют восторгов искателей пришельцев и настаивают на естественном происхождении структуры. Ученые агентства отмечают, что за миллиарды лет вулканическая активность, падения метеоритов и суровая эрозия превратили обычные валуны в причудливые формы, которые человеческий мозг ошибочно принимает за рукотворные предметы.

Специалисты связывают подобные «сенсации» с эффектом парейдолии — склонностью видеть знакомые образы в случайных очертаниях.

Несмотря на скепсис официальной науки, пользователи социальных сетей продолжают строить теории: одни видят на снимках рухнувший летательный аппарат с двумя отсеками, другие — входы в древние жилища марсиан. Ранее Curiosity уже снимал расщелины, похожие на дверные проемы, однако тогда исследователи доказали, что это обычные трещины в скалах.

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