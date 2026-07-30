Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных

Внучка убитого Тархова узнавала у юриста схему действий при пропаже родных

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина Бельская, обвиняемая в убийстве деда и бабушки, интересовалась у юриста, как действовать в случае исчезновения родственников. Об этом 30 июля сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Самарского областного суда.

По словам юриста, выступающего по делу свидетелем, он познакомился с Бельской в 2024 году в здании суда, куда девушка пришла за помощью по бракоразводному процессу.

Через некоторое время она обратилась к нему за консультацией, однако первый разговор длился недолго. В январе 2025 года Бельская вновь позвонила юристу и попросила подсказать порядок действий в ситуации, когда родственники якобы пропали.

«Она сказала, что кто-то обратился с заявлением о том, что родственники то ли пропали, то ли уехали, и ей нужна юридическая помощь», — рассказал свидетель.

Юрист предложил ей обратиться к адвокату, однако спустя сутки девушка перестала выходить на связь.

В суде также стало известно, что Бельская, пыталась получить дивиденды по акциям своего деда и присвоила более 500 тысяч рублей.

О смерти Виктора и Натальи Тарховых стало известно 5 февраля 2025 года. По версии следствия, супруги погибли примерно за месяц до обнаружения тел. Внучку пары Екатерину Бельскую задержали по подозрению в двойном убийстве.

Следствие считает, что после смерти родственников она продолжала отправлять сообщения с их телефонов и сообщала окружающим, что супруги уехали из страны. Также, по данным правоохранителей, девушка пыталась продать имущество бабушки и дедушки по поддельным документам.

Бельская дала признательные показания 28 февраля 2026 года. По версии следствия, она отравила родственников, чтобы завладеть их имуществом.

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