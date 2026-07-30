Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

В китайском календаре начало каждого месяца смещено примерно на неделю, поэтому месяц огненной обезьяны стартует 7 августа. Этот знак обладает мощной внутренней энергией. Она быстро загорается новыми идеями и способна долго работать в высоком темпе.

Это один из самых активных знаков. Любит нестандартные ходы, взлом рутины, обход препятствий. Одновременно это харизматичный лидер, который с легкостью собирает вокруг себя людей, умеет увлечь и заразить своей идеей и быть в центре внимания.

Чтобы поспеть за энергиями месяца, нужно стараться идти с ними в ногу и перенимать особенности характера месяца. Но следует учесть, что огненная обезьяна может быть слишком эмоциональной, вспыльчивой и импульсивной. Поэтому в августе особенно высок риск выгорания.

Те, кто родился в день дерева Инь или земли Инь, получит дополнительную поддержку от энергий месяца. Задачи и вопросы будут легче решаться, а идеи и действия будут успешны в долгосрочной перспективе. Старайтесь чаще выходить из дома, больше общаться и знакомиться с людьми. Это важный период: слушайте подсказки и действуйте смело.

Те, кто родился в месяц сентябрь, получают дополнительную поддержку звезды небесного медика. Операции будут проходить легче, а раны будут быстрее заживать.

Гексаграмма месяца — Освобождение

Она задает важный вектор действий: развязывание узлов, снятие блокировок, разрядка напряжения и быстрый, но не суетливый шаг вперед. Август может предоставить окно возможностей для прорыва сквозь трудности. Это может быть хороший месяц и для борьбы с внутренними ограничениями и проработки семейных отношений или внутренних ограничений.

Структура месяца способствует переездам и активным действиям, а также торговле. Однако может давать множество сплетен, отсутствие ясности и недопонимания. Кроме того, возрастает риск стихийных бедствий и несчастий. Обезьяна не дает расслабиться.

Август более сложный с точки зрения выбора дат, поскольку проходит на стыке сезонов и включает в себя почти целую неделю подряд идущих неблагоприятных дней. К тому же, август богат на астрономические события, которые влияют на нашу активность — и парад планет, и затмения, и коридоры затмений делают август очень ярким, но намного менее активным, чем июль.

Лучшие и худшие даты августа

Хорошие дни: 2, 10, 13, 19, 21, 25, 26.

Плохие дни: 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18, 20, 31.

Дни болезней: не подходят для визитов к врачу — 8, 9, 13, 24, 25.

Разрушители: не подходят для начала проектов и важных дел — 6, 7, 8, 9.

Затмения: 12 августа — солнечное; 28 августа — затмение Осетровой Луны.

Астрономические события

Этот август по праву можно назвать звездной сокровищницей — ждем целых пять крупных астрономических событий.

Самый примечательный день будет 12 августа. Его следует тщательнейшим образом распланировать — работать все равно не получится из-за могучих космических энергий, которые настроят на философское настроение и дадут рассеянность. А вот в небе есть на что засмотреться.

В ночь с 11 на 12 августа будет парад планет. Сразу шесть планет, четыре из которых можно будет увидеть невооруженным глазом, выстроятся в ночном небе — Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн, Уран и Нептун.

Это будет красивейшая ночь, поскольку к своему пику будет приближаться метеорный поток Персеиды — до 90 падающих звездочек в час.

А днем 12 августа состоится солнечное затмение, которое лучше наблюдать через онлайн трансляции. А по-другому получится мало у кого, поскольку оно пройдет через северную шапку Земли, по Исландии, Гренландии.

Из крупных российских городов его смогут увидеть в Архангельске, Мурманске и Калининграде. И то не полностью. Но мы не в обиде. Древние цивилизации видели в затмениях дурные знаки, поэтому считалось, что смотреть на них не к добру.

Нас также ожидает коридор затмений, время инсайтов и важных переосмыслений. И затмение луны в полнолуние осетровой луны — время эмоциональных открытий.

Здоровье

С точки зрения традиционной китайской медицины, август — это первый месяц осени. В это время сильно движение металла. Оно отвечает за легкие, респираторную систему.

Чтобы поспеть за энергиями августа, важно следить за эмоциональным состоянием, поскольку в период металла может усиливаться нервозность. Очень полезно в это время практиковать медитацию и дыхательные упражнения, а также техники по управлению гневом. Спать лучше всего ложиться в 22:00 или в 22:30.

Хорошо добавить тушеные, печеные овощи — тыкву, кабачки, куркуму, кориандр, кардамон, корицу, гвоздику, шафран. Компоты из яблок, клюквы, брусники, чай из мяты или солодки. Лучше отказаться от жареной и жирной пищи, крепкого алкоголя и стараться не переедать.

Фэншуй

Пространство дарит нам несколько весьма приятных возможностей. И если использовать юго-восточный и восточный сектор активно, можно получить дополнительную порцию удачи.

Если вы проводите много времени в этой части дома, здесь находится ваш рабочий стол или спальное место, ждите роста удачи примерно на треть. Это будет выражаться в счастливых случаях, неожиданных приятных новостях, приятных знакомствах и милых неожиданностях.

Негативным по-прежнему остается юг и северо-запад. К ним в августе присоединяется северо-восток и центральный сектор. Активное использование этих секторов может дать неприятности и негативные результаты. Или просто плохое настроение.

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