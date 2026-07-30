Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Для атак применялись высокоточные оружия наземного базирования и ударные беспилотники.

Четыре судна с грузами для ВСУ уничтожены

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Российские военные поразили четыре судна с грузами для нужд ВСУ

Российские военные уничтожили четыре сухогруза с грузами военного назначения для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены четыре сухогруза», — говорится в сообщении ведомства.

Удары были нанесены по судам, которые, по данным ведомства, перевозили грузы в интересах ВСУ.

Кроме того, российские военные уничтожили перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Спецоперация

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил президент России Владимир Путин, назвав целями защиту Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские военные освободили населенные пункты Красноярское в ДНР, Малую Слободку и Могрицу в Сумской области, а также Юрченково в Харьковской области.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило об ударах по складам вооружения, цехам производства беспилотников и уничтожении пусковой установки зенитного комплекса «Печора».

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