Во Франции от стены огня сейчас бегут даже знаменитости. Свой дом пришлось покинуть Джорджу Клуни и его жене. Но сейчас в Пятой республике раскручивается скандал, который может дорого обойтись многим богачам. Целый город сгорел из-за того, что специалистов и технику направили в элитные районы для защиты особняков. Как вместе с пожарами разгорается классовая ненависть — покажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Последнее лето на посту президента вышло самым горячим. Мегапожары испепеляют юго-запад Франции, а заодно — остатки политической репутации Эммануэля Макрона.

Такого не было со времен Второй мировой, и действовать властям приходится как бог на душу положит. Внутреннее чутье подсказало спасать элитные виллы звезд в Бриньоле, пожертвовав населенным пунктом победнее. Так что теперь на карте Франции отсутствует городок Ле-Порж. Без малого три с половиной тысячи жителей теперь без жилья. Что успели вынести из пожара, с тем и остались. Зато виллы у соседей уцелели.

«Это больно, очень больно. Целая жизнь ушла. Почему нам не помогли? Почему нас не поддержали? Почему всех пожарных отправили на полуостров? Надо было разделить силы поровну», — говорит жительница города Ле-Порж Изабель.

Коммуна сейчас будто декорация к хоррору «Сайлент Хилл». Остовы машин и ужасающее пепелище на месте домов. Экстремальная засуха, рекордная температура и сложный рельеф местности сделали эту огненную лавину совершенно непредсказуемой. Но вот что точно можно было предсказать, так это реакцию властей.

— Госпожа префект, стало известно, что жители коммуны Ле-Порж создали инициативную группу, которая намерена обратиться в суд. Они утверждают, что их фактически оставили без помощи. Силы были переброшены в другие районы. Что вы можете им ответить?

— Сейчас не время подводить итоги, не время проводить разбор произошедшего, — заявила префект департамента Жиронда Софи Брокас.

Стоит ли удивляться, что с таким подходом операция по спасению звездных особняков тоже вышла из-под контроля. Голливудская пара Джордж и Амаль Клуни, подхватив детей, срочно бежали от наступающей стены огня, бросив поместье на произвол судьбы.

В том, переживет ли семейное гнездо еще одну кошмарную ночь, звездная пара очень сомневается. И не в последнюю очередь из-за отсутствующей защиты с воздуха. Когда, что называется, клюнул жареный петух, выяснилось, что в самолетном парке — сплошная ржавчина. Все 12 машин, которые должны были помочь тушить пламя, безнадежно устарели.

«Самолеты не тушат огонь — это делают пожарные расчеты. Мне известно, что у них серьезная нехватка людей. Но чтобы набрать новых, нужно им платить!» — сказал пилот пожарной службы Грегори Пратс.

Деньги правительство Макрона, очевидно, привыкло тратить не на безопасность собственных граждан. Сам французский президент еще четыре года назад обещал закупить новые самолеты для экстренных служб. Но тогда понадобилось помогать Киеву. В любом случае, еще чуть больше полугода — и Макрону уже не придется отчитываться перед всей республикой за то, что он делал прошлым летом.

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