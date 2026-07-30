Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 135 0

Российский футбольный союз (РФС) входит в число несогласных с политикой президента Международной федерации футбола.

Почему УЕФА бойкотирует турниры под эгидой ФИФА

Фото: www.globallookpress.com/Pedro Paulo Diaz

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Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) и 55 национальных футбольных ассоциаций Европы, включая Российский футбольный союз (РФС), выступили против предложения президента Международной федерации футболу (ФИФА) Джанни Инфантино передать частным инвесторам права собственности на доли в чемпионате мира и других турнирах организации. Заявление было опубликовано на официальном сайте УЕФА.

В европейской организации заявили, что чемпионат мира не может рассматриваться как инвестиционный продукт, поскольку является частью футбольного наследия, созданного игроками, сборными и болельщиками разных стран. По мнению УЕФА, такие соревнования не должны переходить под контроль частных инвесторов.

В заявлении также говорится, что решение подобного масштаба было подготовлено без полноценного обсуждения с участниками футбольного сообщества. В УЕФА назвали такой подход отказом от обязанностей по управлению мировым футболом и заявили, что национальные ассоциации фактически поставлены перед выбором между принятием новой модели и возможными последствиями.

Европейская организация считает, что появление внешних инвесторов в структуре владения турнирами может изменить принципы принятия решений в футболе. По мнению УЕФА, в этом случае приоритетом могут стать финансовые интересы акционеров, а не развитие игры и интересы сборных, клубов, игроков и болельщиков.

В результате обсуждения УЕФА заявил, что европейские национальные команды не будут участвовать в соревнованиях ФИФА, пока подобные предложения остаются в силе. Возвращение к участию возможно только после полного отказа от этой инициативы и получения гарантий, что ФИФА больше не будет рассматривать возможность передачи своих турниров в частную собственность.

В УЕФА подчеркнули, что намерены решительно противостоять таким планам и считают чемпионат мира достоянием всего футбола.

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