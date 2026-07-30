Избившим ученого Зезина может грозить до семи лет колонии

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Одного из задержанных по этому делу отправили в СИЗО на два месяца.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Суд Екатеринбурга отправил на два месяца в СИЗО хулигана, который был задержан за избиение ученого Никиты Зезина. Спустя несколько дней после нанесения побоев научный сотрудник умер в больнице от инфаркта. Родные Зезина утверждают, что смерть наступила в результате полученных травм.

Накануне было предъявлено обвинение еще одному участнику нападения. Им грозит до семи лет колонии.

Напомним, все произошло 13 июля. Ученый и его помощник нашли на экспериментальных полях школьников, которые катались на квадроциклах. Он посадил их в свою машину и решил лично передать родителям. Однако на встрече на Зезина набросились и избили.

Задержанные заявили, что были в полной уверенности, что их детей похитили, и собирались сами подавать на Зезина в суд.

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