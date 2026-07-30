Российские самолеты Бе-200 подключились к тушению пожаров в Турции

Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС приступили к тушению лесных пожаров на юге и западе Турции. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

«Интенсивные вылеты Бе-200 на тушение лесных пожаров начались во вторник», — рассказал собеседник агентства.

Общий налет воздушных судов составил более 35 часов. При этом Бе-200ЧС прибыли в Турцию из Красноярска и Ростова-на-Дону. Как и годом ранее, самолеты базируются на аэродроме Измир на юго-западе страны. По предварительным данным, контракт на выполнение работ рассчитан на два месяца.

Бе-200 создан для тушения пожаров, поисково-спасательных операций, доставки специалистов и оборудования в районы чрезвычайных ситуаций, а также эвакуации пострадавших. Самолет способен работать с водной поверхности при глубине не менее двух метров и перевозить до 7,5 тонны грузов.

В противопожарной модификации воздушное судно может взять на борт до 12 тонн воды и за один полет сбросить на очаг возгорания до 320 тонн воды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за сильного ветра лесные пожары в Турции быстро распространяются и приближаются к курортным районам. Наиболее сложная обстановка сохраняется в провинциях Измир и Бурса.

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